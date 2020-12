Die Corona-Krise fordert Wirtschaft und Gesellschaft rund um die Erde. Was heisst das für die nachhaltige Entwicklung?Wädenswil - Die Corona-Krise fordert Wirtschaft und Gesellschaft rund um die Erde. Was heisst das für die nachhaltige Entwicklung? Welche Ziele gewinnen nun an Gewicht (Arbeitsplätze, Biodiversität, Energie, Gesundheit, Klima, Sicherheit, Wirtschaftswachstum etc.)? Können wir die Krise als Chance für eine umfassende Nachhaltigkeit nutzen? Wir laden Sie ein, sich am 40. Lifefair Forum «Nachhaltig...

Den vollständigen Artikel lesen ...