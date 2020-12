Mit einer öffentlichen Anhörung zum Frankreich-Projekt der REC Group steht nun erster wichtiger Schritt zu der finalen Entscheidung an. Ab 2025 will das Unternehmen in der Region Moselle 9 Millionen Photovoltaik-Module im Jahr produzieren.Grafik: REC Group REC Solar France, die französische Tochtergesellschaft der in Norwegen ansässigen REC Group, hat die Entscheidung der französischen "Nationalen Kommission für die öffentliche Debatte" (CNDP) vom 4. November 2020 positiv zur Kenntnis genommen. ...

