Der XAU/USD wird am Dienstag über dem 200-Tage-SMA gehandelt - Die breit angelegte USD-Schwäche trägt dazu bei, dass der XAU/USD steigt - Käufer könnten die Kontrolle über Gold behalten, wenn es zu einem Schlusskurs über 1.800 $ kommt - Der XAU/USD fiel am Montag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli von 1.764 $, erlebte aber am Dienstag eine ...

