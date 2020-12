Der USD/TRY baut seine Gewinne aus und nähert sich der Marke von 8,00 - Unterstützung jetzt bei 7,74 - Der PMI des türkischen verarbeitenden Gewerbes gab im November auf 51,40 nach - Die Lira beginnt die Woche in der Defensive und hebt den USD/TRY am Dienstag zurück in die Region um 7,90. USD/TRY nähert sich Marke von 8,00 Der USD/TRY baut seine ...

