Berlin - Die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist am Dienstag erstmals seit sechs Wochen im 24-Stunden-Vergleich gesunken. Gegen 20 Uhr wurden bundesweit 3.924 Covid-19-Patienten behandelt, fünf weniger als am Vorabend um die gleiche Zeit.



Der Rückgang könnte allerdings eine besonders üble Ursache haben: denn die Zahl der Menschen, die binnen eines Tages wegen oder mit mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion starben, stiegt auf ein neues Allzeithoch von 483, wie direkte Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen zeigen. Die auf dieser Basis ermittelte Zahl von Neuinfektionen lag am Dienstag bis 20 Uhr bei 15.693 und damit rund vier Prozent niedriger als Dienstag letzter Woche. Die Zahlen weichen meistens von denen, die das RKI am nächsten Morgen veröffentlicht ab, der mittelfristige Trend ist aber stets derselbe.

