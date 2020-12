Im Kanton Zürich erwartet das Immobilien-Research der Zürcher Kantonalbank 2020 ein Preiswachstum von 4 Prozent, 2021 ein Wachstum von 3 Prozent.Zürich - Schweizweit und im Kanton Zürich steigen die Eigenheimpreise kräftig an. Gerade das Hochpreissegment floriert. In der Schweiz wurden im ersten Halbjahr 2020 so viele Einfamilienhäuser in einer Preislage über 3 Mio. Franken und Eigentumswohnungen über 2 Mio. Franken inseriert wie schon seit über drei Jahren nicht mehr. Trotz hoher Preise fanden die Verkäufer in der Regel problemlos...

