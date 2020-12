Bereits in zwei Jahren könnte Deutschland Gefahr laufen, seinen Strombedarf nicht mehr ausreichend decken zu können, wie Marktforscher prognostizieren. Damit könnte eine Laufzeitverlängerung für fossile Kraftwerke möglich sein, weil nicht genug Ersatz über Photovoltaik, Windkraft und Speicher geschaffen wird, so die Befürchtung des Bundesverbands Solarwirtschaft.Am heutigen Mittwoch trifft sich mal wieder das Klimakabinett in Berlin. Passend dazu hat EUPD Research eine aktualisierte Analyse zur drohenden Stromlücke in Deutschland veröffentlicht. Demnach drohe bereits in zwei Jahren eine erhebliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...