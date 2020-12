Insgesamt entstehen in drei Mehrfamilienhäusern 12 Eigentumswohnungen, 21 Mietwohnungen und eine Arztpraxis.Münchenbuchsee - Am 1. Dezember 2020 hat die bonainvest AG in der Berner Gemeinde Münchenbuchsee den offiziellen Baustart der Überbauung Strahmhof gefeiert. Insgesamt entstehen zwischen Schöneggweg und Oberdorfstrasse in drei Mehrfamilienhäusern 12 Eigentumswohnungen mit 2.5 und 3.5 Zimmern sowie 21 Mietwohnungen vom Studio bis zur 4.5-Zimmer-Wohnung nach dem Smart-Living-Konzept von bonacasa.

