Der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, sagte in seiner geplanten Rede am Mittwoch, dass man sich darauf konzentriere, operativ bereit zu sein, um gegebenenfalls negative Zinssätze einzuführen. Weitere Kommentare Fiskal- und Geldpolitik müssen Hand in Hand arbeiten. Bei der Umsetzung der Geldpolitik wird es immer Kompromisse ...

