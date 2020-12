Marktforscher warnen vor einer Stromlücke im Jahr 2022. Daraus resultiere eine Laufzeitverlängerung fossiler Kraftwerke in Deutschland. Vor dem Jahreswechsel gebe es mit dem EEG die letzte legislative Möglichkeit zum Gegensteuern hin zu einem deutlich schnelleren Ausbau Erneuerbarer Energien in Kombination mit dem konsequenten Abbau von Marktbarrieren.Foto: Hafen Hamburg / Vattenfall Nachdem Anfang Dezember die erste Ausschreibungsrunde zur Stilllegung von Steinkohlekraftwerken in einem Umfang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...