Das Berliner Unternehmen weitet damit sein Geschäft in Südostasien aus. Zu Jahresbeginn realisierte Ecoligo sein erstes Photovoltaik-Projekt in Vietnam.Ecoligo baut sein Photovoltaik-Engagement in Schwellenländern weiter aus. In diesem Jahr hat das Berliner Unternehmen dabei vor allem Südostasien fest im Blick. So erwarb Ecoligo den Geschäftsbereich für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Dachanlagen von RWE, die SEA Rooftop Solar Co., Ltd., in Thailand. Dazu zählte unter anderem die Photovoltaik-Anlage für das Unternehmen Xcellent, die aktuell über die Plattform "ecoligo.investments" refinanziert ...

