Paris - Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, teilte seine Stiftung mit.



Giscard d'Estaing war von 1974 bis 1981 Staatspräsident von Frankreich. Damit amtierte er nur für eine Amtszeit - bei der Präsidentschaftswahl 1981 konnte sich François Mitterrand gegen den Amtsinhaber durchsetzen. Nach seiner Abwahl war Giscard d'Estaing bis 2004 weiterhin an der aktiven Politik beteiligt. Unter anderem war er von 1986 bis 2004 Präsident des Regionalrats der Auvergne.



Seit 2003 gehörte er der Académie française und seit 2004 dem französischen Verfassungsrat an.

