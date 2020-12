Das USD/CHF-Währungspaar liegt auf Jahrestiefst-Niveau bzw. auf dem tiefsten Stand seit Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne der vergangenen Tage gegenüber dem US-Dollar ausgebaut. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung mit bis zu 1,2126 US-Dollar so viel wie seit gut zweieinhalb Jahren nicht mehr. Aktuell notiert er bei 1,2122 Dollar knapp darunter. Bereits am Vortag hatte der Euro einen Höchststand seit April 2018 markiert. Auch zum Franken hat der Dollar...

