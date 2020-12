Berlin - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat den verstorbenen früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing als "großen Europäer" gewürdigt. "Wir trauern um Valéry Giscard d'Estaing", schrieb Maas am Donnerstagvormittag beim Kurznachrichtendienst Twitter.



"Er hat der deutsch-französischen Freundschaft enorme Dienste erwiesen und sie entscheidend geprägt - auch durch seine besondere Freundschaft zu Helmut Schmidt." Man werde ihn als "großen Franzosen und großen Europäer" vermissen, so der SPD-Politiker weiter. Giscard d'Estaing war am Mittwoch im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Er war von 1974 bis 1981 Staatspräsident von Frankreich.

