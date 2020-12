Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag erneut ein wenig bewegter Handelstag ab. Es fehlten aktuell die Impulse für einen Ausbruch nach oben.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag erneut ein wenig bewegter Handelstag ab. Es fehlten aktuell die Impulse für einen Ausbruch nach oben. Mit der ersten Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Grossbritannien sei zwar der Anfang vom Ende der Pandemie eingeläutet, meint ein Händler. Mit dem Hype an den Börsen im November sei aber ein Grossteil der damit verbundenen Hoffnung...

