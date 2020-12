Anleger mit 25 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen planen Verdopplung ihrer ESG-Allokation innerhalb von fünf Jahren.Zürich - Die Gesundheits- und die Wirtschaftskrise in diesem Jahr haben der Nachfrage der Anleger und den Aussichten für Nachhaltigkeitsanlagen keinen Dämpfer versetzt. Zu diesem Ergebnis kommt die Globale BlackRockKundenumfrage zu nachhaltigem Investieren. Vielmehr planen die befragten Anleger, ihr in nachhaltige Anlagen investiertes Vermögen in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln.

