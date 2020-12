Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober in der Eurozone stärker als erwartet - Der EUR/USD handelt nach den Daten unverändert bei etwas über 1,2100 - Die Einzelhandelsumsätze sowohl in der Eurozone als auch in der Europäischen Union stiegen im Oktober auf monatlicher Basis um 1,5%, wie die von Eurostat veröffentlichten Daten am Donnerstag zeigten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...