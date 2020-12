Baubeginn für die neuen Solarparks soll bereits Anfang nächsten Jahres sein. Sie entstehen unweit des Photovoltaik-Kraftwerks mit 187 Megawatt, das EnBW ohne Förderung in diesem Jahr realisiert. Das größte seiner Art bislang in Deutschland.EnBW hat Investitionsentscheidungen für den Bau von zwei weiteren Photovoltaik-Kraftwerken getroffen, die ohne EEG-Förderung gebaut werden sollen. Aktuell schließt der süddeutsche Energiekonzern noch die finalen Arbeiten an seinem förderfreien Solarpark in Weesow-Willmersdorf ab. Bis Ende des Jahres soll das bislang größte Photovoltaik-Kraftwerk dieser Art mit ...

