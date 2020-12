Berlin - Im Streit um die Aufteilung der Coronakrisen-Kosten hat Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) eine bessere Beteiligungen der Bundestagsfraktionen an den Entscheidungen über die Corona-Maßnahmen gefordert. "Der Bund wird bei der Bewältigung der Corona-Folgen im Vergleich zu den Ländern finanziell überdurchschnittlich belastet", sagte Linnemann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Um da für mehr Ausgleich zu sorgen, sollten bei den Bund-Länder-Runden "künftig auch die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen mit am Tisch sitzen", so der CDU-Politiker. Schließlich habe das Parlament die Haushaltshoheit, fügte er hinzu.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de