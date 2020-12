Das USD/CHF-Währungspaar liegt auf Jahrestiefst-Niveau bzw. auf dem tiefsten Stand seit Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag seinen Höhenflug zum US-Dollar fortgesetzt. Am Vormittag hat der Kurs mit 1,2139 Dollar den höchsten Stand seit April 2018 erreicht. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,2126 Dollar wieder etwas tiefer. Auch zum Franken hat der Dollar weiter nachgegeben und bei 0,8920 Franken sein Tagestief erreicht. Damit bewegt sich das USD/

Den vollständigen Artikel lesen ...