Die Marktforscher von ISG haben ti&m in der gerade erschienenen Studie «Public Cloud - Solutions and Services 2020» gleich dreifach ausgezeichnet.Zürich - Die Marktforscher von ISG haben ti&m in der gerade erschienenen Studie «Public Cloud - Solutions and Services 2020» gleich dreifach ausgezeichnet. ti&m platzierte sich ein Mal in Leader Quadrant und konnte gleich zwei Mal als Rising Star punkten. Leader bei Public Cloud Services ti&m ist Partner aller drei grossen Cloud-Anbieter: Google Cloud Platform, Microsoft Azure und Amazon Web...

Den vollständigen Artikel lesen ...