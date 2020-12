Die Fläche konnte «off the market» vermittelt und somit für beide Parteien eine schnelle und passende Lösung gefunden werden.Zürich - SPG Intercity Zurich AG unterstützte Clearstream Fund Centre AG bei der Suche nach einem neuen Standort in Zürich und konnte für sie eine geeignete Bürofläche zur Untermiete im Prime Tower finden. Clearstream Fund Centre AG, ein Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche nach neuen Büroräumlichkeiten in der Stadt Zürich.

