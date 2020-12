Thermotraffic UK Ltd., ein Teil der Nichirei Corporation, ein global Führender in Kühllagerung und Logistiklösungen, gab eine Investition von 50% in die in GB ansässige Kevin Hancock Limited bekannt. Diese Transaktion dehnt den Fußabdruck und die Servicekapazitäten von Thermotraffic innerhalb des britischen Marktes aus. Foto © Thermotraffic Die Partnerschaft...

