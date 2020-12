FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 500 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CENTAMIN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 146 (142) PENCE - BERNSTEIN RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 90 (70) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS LLOYDS TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 35 PENCE - CITIGROUP RAISES TUI PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES CRODA INT. TO 'OUTPERFORM'(UNDERPERFORM)TARGET 7000(4100)P - DEUTSCHE BANK RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1150 (550) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES IAG PRICE TARGET TO 220 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3700 (3350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1430 (1400) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1350) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 290 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 520 (525) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 28 (27) PENCE - 'SELL' - STIFEL EUROPE RESUMES BURBERRY WITH 'BUY' - TARGET 2000 PENCE - UBS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'BUY'



