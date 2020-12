In Gaarz einer Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern baut der Projektentwickler Enerparc zurzeit einen Photovoltaik-Solarpark mit 90 Megawatt Leistung. Der Wechselrichterspezialist Sungrow hat sich den Vertrag für die Wechselrichter-Lieferung gesichert.Foto: Enerparc AG Sungrow, Anbieter von Wechselrichterlösungen für erneuerbare Energien, liefert Zentral- und Stringwechselrichter, sowie die Mittelspannungslösung für den Photovoltaik-Solarpark in Gaarz. Das Projekt mit 90 Megawatt Leistung des Projektentwicklers ...

