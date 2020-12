Berlin - Fast ganz Portugal ist nach Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) nun Corona-Risikogebiet. Neben dem gesamten Festland wurden nun auch die Azoren entsprechend eingestuft, ausgenommen ist lediglich noch Madeira, wie das RKI am Freitag mitteilte.



In Estland gilt nun auch die Region Tartu als Risikogebiet, in Griechenland die Region Westgriechenland. Darüber hinaus wurden auch Herabstufungen vorgenommen: Die Regionen Midlands, South-West und West in Irland gelten nicht mehr als Risikogebiete, ebenso nicht mehr die Region Peloponnes in Griechenland.

