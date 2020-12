Der Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson sagte am Freitag, dass es nicht möglich sein werde, eine Einigung mit der EU zu erzielen, wenn die EU das Grundprinzip Großbritanniens, die Kontrolle wiederzuerlangen, nicht respektiere, berichtete Reuters. Zusätzliche Punkte "Wir befinden uns an einem sehr schwierigen Punkt in den Gesprächen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...