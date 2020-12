Die Arbeitslosenquote ging in Kanada im November auf 8,5% zurück - Ein optimistischer Arbeitsmarktbericht hilft dem CAD, gegenüber dem USD weiter an Stärke zu gewinnen. - Die Arbeitslosenquote ging in Kanada von 8,9% im Oktober auf 8,5% im November zurück, wie die von Statistics Canada am Freitag veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert übertraf ...

