Das Team unter der Leitung von Dominic Helmsley strebt Direktanlagen in Core-Infrastrukturprojekte aus dem mittleren Marktsegment in Grossbritannien und Kontinentaleuropa an.Zürich - Aberdeen Standard Investments (ASI) gibt den Abschluss der Finanzierungsphase seines zweiten Core-Infrastrukturfonds, des SL Capital Infrastructure Fund II, bekannt. Das Core-Infrastrukturteam konnte sich Mittel in Höhe von 669 Mio Euro für den Fonds zuzüglich weiterer 150 Mio Euro für ein Mandat sichern. Der Gesamtbetrag in Höhe von rund 820 Mio Euro übersteigt das ursprüngliche Ziel von...

Den vollständigen Artikel lesen ...