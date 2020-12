München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Freistaat durchsetzen. "Es braucht jetzt konsequentes Vorgehen. Wir können die hohen Todeszahlen in Deutschland nicht hinnehmen", sagte er der "Bild am Sonntag".



Die Ansteckungszahlen seien weiterhin zu hoch. "Es ist besser, bis Weihnachten zu handeln, als ein dauerhaftes Stop-and-go für die Bevölkerung", sagte der CSU-Chef. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hatte am Samstag überraschend kräftig zugelegt.



Laut direkter Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen wurden bis kurz vor 20 Uhr 17.075 neue Fälle registriert, und damit gut 25 Prozent mehr als am letzten Samstag. Einen so starken Anstieg im Wochenvergleich hat es seit einem Monat nicht mehr gegeben.

