Letzten September gab Südkorea grünes Licht, um die Exporte chilenischer Hass-Avocados zu empfangen. Diese Neuigkeiten wurden von den Behörden und Vertretern des chilenischen Obstexportsektors, ASOEX, gefeiert. Am Dienstag, dem 10. November, trafen die chilenischen Hass-Avocados schließlich in Korea, in den Supermärkten ein. Bildquelle: Shutterstock.com Auf dem...

