"In der zweiten Hälfte 2022 werden wir wahrscheinlich erste Umsätze mit Daridorexant sehen."von Bob Buchheit Moneycab: Herr Clozel, Idorsia hat genau ein Dutzend Wirkstoffkandidaten in der Pipeline. Daridorexant steht als erstes bereit: Wann und wo können Sie mit dem Zulassungsprozess beginnen? Jean-Paul Clozel: Gegen Ende des Jahres werden wir die Zulassung für den US Markt beantragen. In der ersten Hälfte des Jahres sollten wir dann auch in Europa das Zulassungsdossier einreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...