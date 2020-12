Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit erhält die interaktive Beratungsplattform Lusee eine eigene Firma.Lenzburg - Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit erhält die interaktive Beratungsplattform Lusee eine eigene Firma. Das Startup wird die Technologie für neuartige User Experience im Beratungskontext an Unternehmen im Finanzsektor und in anderen Branchen entwickeln und vertreiben. In den vergangenen fünf Jahren hat ein Konsortium bestehend aus Fachleuten der Universität Zürich...

