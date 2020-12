Der EUR/USD Tages-Chart zeigt bei 1,2175 eine nachlassende Dynamik - Vor weiteren Gewinnen könnte ein leichter Pullback erfolgen. - Der EUR/USD handelt seitwärts bei 1,2125, nachdem er am Freitag den zweiten Tag in Folge mit einer Ablehnung von der 1,2175 konfrontiert war. Die langen oberen Dochte, die an den beiden vorangegangenen Tageskerzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...