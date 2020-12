Die Nachfrage der ausländischen Touristen brach im Oktober um 77% ein. Bei den inländischen Gästen wurde dagegen ein Zuwachs von 14,5% vermeldet.Neuenburg - Im Monat Oktober haben in den Schweizer Hotels deutlich weniger Gäste eingecheckt als im Vorjahr. Grund dafür waren die starken Einbussen bei Touristen aus dem Ausland. Die inländische Nachfrage nahm dagegen wie schon in den Vormonaten zu. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Übernachtungen im Oktober um 32,9 Prozent auf 2,05 Millionen zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am...

Den vollständigen Artikel lesen ...