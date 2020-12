Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit etwas festeren Kursen in die Sitzung gestartet, unmittelbar nach Eröffnung aber in den roten Bereich abgerutscht.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit etwas festeren Kursen in die Sitzung gestartet, unmittelbar nach Eröffnung aber in den roten Bereich abgerutscht. Dabei stützen die defensiven Schwergewichte, wogegen eine knappe Mehrheit der Aktien tiefer gehandelt wird. Der Konsolidierungstrend der vergangenen Woche setzt sich damit vorerst fort. Zurückhaltung scheint auch zu Beginn der neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...