Der Schwedische Hersteller von Solarmodulen, Midsummer, will im italienischen Bari Europas größte Fabrik für Zellen auf Basis von Kupfer, Indium, Gallium und Selen bauen. Dafür hat das Unternehmen nun eine Förderung beantragt.Foto: Midsummer SE Schwedens Midsummer will durch eine neue Fabrik im italienischen Bari größter Hersteller von CIGS-Zellen in Europa werden. CIGS steht für Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid. Wie die Firma mitteilte, hat sie sich dafür nun um eine Förderung der staatlichen Institution ...

