Stefan Lemberger, stellvertretender CEO der Hugo Steiner AG, hat von der Muttergesellschaft Intercity Group Holding AG ein Minderheitspaket der Firma gekauft.Zürich - Stefan Lemberger, stellvertretender CEO der Hugo Steiner AG, hat von der Muttergesellschaft Intercity Group Holding AG ein Minderheitspaket der Firma gekauft und ist nun Mitaktionär des in St. Gallen ansässigen Unternehmens. Per Mitte 2020 hat Stefan Lemberger, der stellvertretende CEO der Hugo Steiner AG, über seine Immobiliengesellschaft F&S Real Estate AG eine Aktienminderheit an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...