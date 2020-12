Der Ivey PMI in Kanada fiel im November weniger als erwartet - Der USD/CAD klammert sich nach den Daten an moderate Tagesgewinne über 1,2800 - Die Wirtschaftstätigkeit im kanadischen Privatsektor expandierte im November in einem schwächeren Tempo als im Oktober, wobei der Ivey-Einkaufsmanagerindex (saisonbereinigt) von 54,5 auf 52,7 zurückging. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...