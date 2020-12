Die Mediterranean Shipping Company (MSC), ein global führendes Unternehmen in Transport und Logistik, ist erfreut, Soren Toft ab 2. Dezember 2020 in seiner neuen Rolle als Hauptgeschäftsführer (CEO) begrüßen zu dürfen. Er berichtet direkt an Diego Aponte, Präsident der MSC Group, und Gianluigi Aponte, Gründer und Vorsitzender der MSC Group. Soren Toft...

Den vollständigen Artikel lesen ...