Die Zusammenarbeit ergänzt die Position der BASF - nach eigenen Angaben - bei der Bereitstellung hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) für Marken in der Unterhaltungselektronik und biete gleichzeitig eine Lifestyle-Lösung. Das Sortiment der TPU-Serie Elastollan Soft Touch Feel wird in einem gemeinsam mit Meiban entwickelten Toolkit vorgestellt. Verarbeiter erhalten so eine umfangreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...