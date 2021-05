BASF und AgBiome, aus North Carolina, in den USA, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, ein neues biologisches Fungizid auf den Markt in Europa und wichtigen Schlüsselländern in dem Nahen Osten und Afrika zu bringen. Das innovative biologische Fungizid von AgBiome wird das BioSolutions-Portfolio von BASF für Gemüse, Zierpflanzen und Torfanwendungen erweitern. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...