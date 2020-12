Die Konsolidierung setzt sich auch am Dienstag am Schweizer Aktienmarkt fort.Zürich - Die Konsolidierung setzt sich auch am Dienstag am Schweizer Aktienmarkt fort. Nachdem der SMI bereits in der Vorwoche diesen Pfad eingeschlagen hatte, verlief auch der gestrige Wochenauftakt in geordneten Bahnen. Händler glauben, dass dieser Trend auch zunächst anhalten dürfte. Nicht zuletzt die weiter steigenden Corona-Zahlen sorgten für eine anhaltende Vorsicht auf Investorenseite.

Den vollständigen Artikel lesen ...