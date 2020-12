Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat zwar leicht auf 3,3% zugenommen, die Folgen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt halten sich aber weiterhin in Grenzen.Bern - Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im November zwar leicht zugenommen. Der sich abzeichnende Corona-Impfstoff gibt jedoch Hoffnung. Die Arbeitslosenquote stieg im November im Vergleich zum Vormonat Oktober auf 3,3 von 3,2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte die Quote bei 3,4 Prozent.

