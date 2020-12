FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.12.2020 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES HISCOX WITH 'HOLD' - TARGET 1085 PENCE - BERENBERG INITIATES LANCASHIRE WITH 'BUY' - TARGET 963 PENCE - BERENBERG RAISES MJ GLEESON PRICE TARGET TO 842 (720) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 313 (274) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4420 (4541) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 325 (250) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 742 (624) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3111 (2449) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 480 (390) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3173 (2937) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 673 (523) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 179 (147) PENCE - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5600 (4900) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1637 (1624) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 885 (875) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS INTERCONTI HOTELS TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') TARGET 3550(4100)P - JEFFERIES CUTS ON THE BEACH GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 310(330)P - JEFFERIES CUTS TUI PRICE TARGET TO 1 (2.80) EUR - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS WILLIAM HILL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 272 (330) PENCE - JEFFERIES RAISES BAT PRICE TARGET TO 2909 (2700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 110 (40) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 65 (45) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 906 (888) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1375 (1200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 330 (195) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 530 (425) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (260) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WHITBREAD TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4010 (2200) PENCE - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1500 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 145 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 840 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 840 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2026 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 960 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 960 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM INITIATES CLOSE BROTHERS WITH 'HOLD' - TARGET 1435 PENCE - LIBERUM INITIATES METRO BANK PLC WITH 'SELL' - TARGET 94 PENCE - LIBERUM INITIATES PARAGON BANKING GROUP WITH 'BUY' - TARGET 535 PENCE - LIBERUM INITIATES SOURCEBIO WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - LIBERUM INITIATES VIRGIN MONEY WITH 'BUY' - TARGET 165 PENCE - LIBERUM RAISES JOULES PRICE TARGET TO 225 (150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 525 (490) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS MEGGITT TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 465(353)P - MORGAN STANLEY RAISES ASCENTIAL TARGET TO 400 (250) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES ROLLS-ROYCE WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 132 PENCE - RBC RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 215 (205) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS INITIATES CENTAMIN WITH 'BUY' - TARGET 150 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de