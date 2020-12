Die Covid-19 Pandemie hat tiefgreifende Veränderungen in der Funktionsweise von Wirtschaft und Gesellschaft zur Folge.Zürich - Die Covid-19 Pandemie hat tiefgreifende Veränderungen in der Funktionsweise von Wirtschaft und Gesellschaft zur Folge. Speziell in den Bereichen Nachhaltigkeit, Ungleichheit, Geo- und Makropolitik erleben wir enorme Transformationsprozesse. Dies spiegelt sich auch in unseren drei grossen Anlagethemen für 2021 wider: "The new nominal": Wir erwarten im kommenden Jahr ein stärkeres...

Den vollständigen Artikel lesen ...