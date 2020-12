CROWDLITOKEN AG schliesst sich als einer der ersten Drittanbieter der neuen Plattform "SygnEx" der Sygnum Bank an, ein reguliertes Handelssystem für digitale Vermögenswerte.Triesen FL - CROWDLITOKEN AG schliesst sich als einer der ersten Drittanbieter der neuen Plattform "SygnEx" der Sygnum Bank an, ein reguliertes Handelssystem für digitale Vermögenswerte. Mit der Plattform der Sygnum Bank, kann CROWDLITOKEN in Zukunft die Verwahrungsdienste und die Handelsplattform für ihre digitalen Immobilienanleihen (CRT) nutzen. Mit der Lancierung von SygnEx steht CROWDLITOKEN...

