Am Schweizer Aktienmarkt wagen sich die Investoren auch am Donnerstag nicht recht aus der Deckung.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt wagen sich die Investoren auch am Donnerstag nicht recht aus der Deckung. Damit setzt der Leitindex SMI seinen Konsolidierungs-Trend weiter fort. Dafür spricht auch die enge Handelsspanne von etwa 60 Punkten. Händler geben sich derzeit überzeugt, dass dieser Trend zunächst anhalten dürfte. Investoren seien hin- und hergerissen zwischen den Signalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...