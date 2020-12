Der eKMU-X Index erholte sich in der vergangenen Handelswoche um 0,4 Prozent auf 1,052 Punkte.Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank hat einmal mehr eine ereignisarme Woche hinter sich. Die Anzahl Abschlüsse stieg zwar leicht auf 75 von 62 in der Vorwoche. Das Volumen sank aber auf 1,2 Millionen von 1,4 Millionen Franken. Der eKMU-X Index erholte sich um 0,4 Prozent auf 1,052,02 Punkte. Unter den Gewinnern schwingt Welinvest mit einem Plus von fast 7 Prozent obenaus.

