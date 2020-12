Berlin - Nach der Entscheidung im Rundfunkstreit von Magdeburg hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil scharfe Kritik am Agieren der CDU-Bundesspitze geäußert. "Die Situation in Sachsen-Anhalt ist ein Beleg für das Führungsversagen in der Union. Und das hat Konsequenzen für das ganze Land", sagte Klingbeil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



Die öffentlich-rechtlichen Medien gingen "ohne gesicherte Finanzierung" ins neue Jahr. "Alle CDU-Entscheidungsträger in Land und Bund haben das mit zu verantworten", kritisierte der Sozialdemokrat. "Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk und 15 andere Bundesländer müssen ausbaden, dass die CDU ihr Verhältnis zur AfD nicht geklärt hat", sagte Klingbeil.

